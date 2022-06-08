KOSGEB’in geri ödemesiz hibe desteğinin ayrıntıları belli oldu
KOBİ ölçeğindeki firmalara ve yeni girişimcilere sağladığı desteklerle üretim gücünün artışında önemli rol oynayan KOSGEB, genç girişimcilere de 75 bin liraya kadar vergisiz ve faizsiz finansman sağlıyor. İşte başvuru için ayrıntılar...
İş kuran girişimcilere ve işini büyütmek isteyen firma sahiplerine sağladığı desteklerle Türkiye’nin üretim gücünün artışında önemli rol oynayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB), ticari hayat atılmayı hedefleyen kişilere de her geçen yıl yeni destek paketlerini devreye alıyor.
KOSGEB tarafından genç girişimcilere de hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuluyor. Sağlanan genç girişimci destekleri kapsamında, 75 bin liraya kadar vergisiz ve faizsiz finansman veriliyor.
Sunulacak olan destek işletmenin büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik gösteriyor. Genç girişimciler ne kadar destek alırsa alsın bunun en fazla 75 bin lirası kendilerine hibe olarak veriliyor. Desteğin geri kalan bölümü ise geri ödemeli oluyor.
Genç girişimci desteğine başvurular e-Devlet üzerinden doldurulması gereken bir form ile gerçekleştiriliyor.