KOSGEB’in geri ödemesiz hibe desteğinin ayrıntıları belli oldu

Sunulacak olan destek işletmenin büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik gösteriyor. Genç girişimciler ne kadar destek alırsa alsın bunun en fazla 75 bin lirası kendilerine hibe olarak veriliyor. Desteğin geri kalan bölümü ise geri ödemeli oluyor.