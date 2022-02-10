''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun

İş yeri sahibi Turgay İsmailoğulları, "Sabah iş yerime geldiğim zaman dükkanı açtım. Alt kasalardaki altınları serdim. Ancak otomatik vitrin kasasını kaldırdığım zaman bir baktım hiç altın yok. Dükkanın altından dere yatağı geçiyor. Oradan bir delik açıp soymuşlar. Polise haber verdim. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar. 14-15 kiloluk bir zararımız mevcut. Türk parası olarak karşılığı 13 milyon lira" diye konuştu. İlçede ilk kez böyle kuyumcu hırsızlığı yaşandığını belirten Doğubayazıt Kuyumcular Odası Başkanı Murat İsmailoğulları ise "Soyulan kuyumcu amcamın oğlu. Çok üzüldük. İlçemizde 34 kuyumcu bulunmakta. Bugüne kadar bir iki yüzük çalınmıştır. Onun dışında hiç böyle büyük bir olay yaşanmadı. DSİ'ye ait bu dere yatağının üzerinde 5 katlı bir bina bulunuyor.