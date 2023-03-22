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  4. Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı

Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı

Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Bursa Valisi Canbolat, kentin 80 günlük suyu kaldığını açıkladı.

Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı - Resim: 1

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentteki barajlarda 80 günlük ihtiyacı karşılayacak rezervin bulunduğunu söyledi.

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Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı - Resim: 2

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) "22 Mart Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Yerleşkesi'nde "İklim Değişikliği ve Doğal Afetler" başlıklı konferans düzenlendi.

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Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı - Resim: 3

Vali Canbolat, konferansın açılış oturumunda, dünya genelinde sel, fırtına, hortum, deprem, heyelan, orman yangını, kuraklık gibi doğal afetlerde ciddi artışlar yaşandığı, bunun en önemli etkenlerinden birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

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Kötü haber Dünya Su Günü'nde geldi! Vali açıkladı: 80 günlük suyumuz kaldı - Resim: 4

Dünya Sağlık Örgütünün son 50 yılı kapsayan araştırmasına göre 1970'ten bu yana iklim koşullarından kaynaklanan afetlerin sayısının 5 kat arttığını belirten Canbolat, bu olaylarda 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve en son can kaybının da kuraklık nedeniyle yaşandığının ortaya konulduğunu dile getirdi.

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