Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yalnız yaşayan S.K.'nin oturduğu daire, kötü koku şikayetçi sonrası belediye ekiplerince temizlenip, ilaçlandı. S.K.'ye ait olan dairenin icra yoluyla satıldığı, satış sonrası 1 yıldır evden çıkmadığı, satın alan kişinin de tahliye için kaymakamlığa başvurduğu öğrenildi.
Gebze ilçesine bağlı Mustafa Paşa Mahallesi 707’nci Sokak’ta 5 katlı binanın 2’nci katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı sonrası Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri eve gitti. Ekipler, S.K.'nin oturduğu evde büyük miktarda çöple karşılaşınca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.
S.K.'nin evde, belediye ve komşuları tarafından getirilen yiyecekleri de biriktirdiği görüldü. S. K. sağlık kontrolü için Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ev de temizlendi. Daha önce belediye ekipleri tarafından 4 kez boşaltılan çöpler yeniden boşaltıldı. Daire ilaçlanarak kapısı kilitlenirken, S.K.'nin bakımevine yerleştirileceği belirtildi.
AİLESİNDEN GELEN YARDIM TALEPLERİNİ REDDETMİŞ
20 yıl önce eşinden ayrılan ve şehir dışında yaşayan 2 kızı olan S.K.'nin uzun süredir saç ve sakal tıraşı olmadığı, dairesinin icra yoluyla bir başkasına satılmasının ardından 1 yıldır evden çıkmadığı belirtildi. S.K.'nin ihtiyaçlarının komşuları ve belediye tarafından karşılandığı, ailesinden, akrabalarından ve çevresinden gelen yardım taleplerini reddettiği ifade edildi.
'1 SENEDİR DIŞARI ÇIKMIYORUM'
Yaşlı bakımevine yerleşmek istediğini söyleyen S.K., "Sağlık sorunlarım var. Ayakta uzun süre duramıyorum. Bayılıyorum. 2 tane çocuğum var. Gelip gitmiyorlar. 1 senedir dışarı çıkmıyorum. Belediye ve üst kattaki komşum yemek getiriyor, yiyemiyorum. Böyle biriktiler. Yaşlılar için yer varmış galiba. Öyle bir yere yerleşmek istiyorum" dedi.