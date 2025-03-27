Kötü şakanın sonu ölüm oldu; 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşının şaka amacıyla ittiği 11 yaşındaki kız öğrenci okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak'ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında meydana geldi.
İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki G.A.'i yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı itti. Bu sırada minik G.A.'ya okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki öğrenci servis minibüsü çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, servis minibüsü sürücüsünü de gözaltına aldı.
Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba B.A. yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti.