Kötü şakanın sonu ölüm oldu; 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti

İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki G.A.'i yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı itti. Bu sırada minik G.A.'ya okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki öğrenci servis minibüsü çarptı.