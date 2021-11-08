Kovid-19 mu, grip mi, nezle mi? 30 dakikada tespit edilecek

İNSANLAR VİRÜS BULAŞTIRMANIN NE KADAR KOLAY OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

O'Halloran, "İnsanlar eskiden soğuk algınlığıyla askere gider ve çalışmaya devam ederdi, ancak artık insanlar virüs bulaştırmanın ne kadar kolay olduğunu biliyorlar ve hasta hissettiklerinde insanların yaptığı ilk şey kendilerini test etmek ve Kovid olup olmadığını görmek. Bu endüstrimiz için harika ve bir sonraki pandemi için ihtiyaç duyulacak testlerin daha fazla kabul göreceğini gösteriyor” şeklinde konuştu ve sözlerine ekledi;