Kovid-19 mu, grip mi, nezle mi? 30 dakikada tespit edilecek
İngiltere merkezli bir biyoteknoloji şirketi, Kovid-19, grip ve nezleyi teşhis edebilecek test kitleri geliştiriyor.
İngiliz QuantuMDx isimli biyoteknoloji şirketi şu anda film setlerinde ve ofislerde salgınları erken tespit etmek için kullanılan 30 dakikalık PCR testleri geliştiriyor. Şirket grip ve nezle gibi hastalıkları da teşhis edecek yeni testler için 15 milyon sterlin fon ayırdı.
GRİP VE DİĞER VİRÜSLERİ DE TESPİT EDECEK
QuantuMDx, önümüzdeki yıl, Kovid-19'a ek olarak grip veya solunum sinsityal virüsü gibi diğer virüsleri tespit edebilen yeni testler geliştirmeyi umuyor.
İcra Kurulu Başkanı Jonathan O'Halloran, pandemi sırasında insanlar arasında düzenli test yapma ve herhangi bir virüsün yayılmasını önlemek için önlem alma konusunda istekliliğe doğru bir kayma olduğunu belirterek, "İnsanlar artık kendi sağlık hizmetlerinin kontrolünü ellerine alıyor ve kendilerini test ediyor. Bu kesinlikle davranışsal bir değişiklik.” dedi.
İNSANLAR VİRÜS BULAŞTIRMANIN NE KADAR KOLAY OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
O'Halloran, "İnsanlar eskiden soğuk algınlığıyla askere gider ve çalışmaya devam ederdi, ancak artık insanlar virüs bulaştırmanın ne kadar kolay olduğunu biliyorlar ve hasta hissettiklerinde insanların yaptığı ilk şey kendilerini test etmek ve Kovid olup olmadığını görmek. Bu endüstrimiz için harika ve bir sonraki pandemi için ihtiyaç duyulacak testlerin daha fazla kabul göreceğini gösteriyor” şeklinde konuştu ve sözlerine ekledi;