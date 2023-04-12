Köydeki yangında kundaklama şüphesi

İhbarla Kurucaşile ve Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında, evler kullanılamaz hale geldi.