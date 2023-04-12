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Köydeki yangında kundaklama şüphesi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi yaralandı. Kundaklama iddiası üzerine 1 kişi gözaltına alındı.

Köydeki yangında kundaklama şüphesi - Resim: 1

Yangın, dün gece 04.00 sıralarında ilçeye bağlı İlyasgeçidi köyünde meydana geldi. Mehmet Ö.'ye (37) ait 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan Mehmet C. (35) ve Sedat E.'ye (70) ait evlere sıçradı. 

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Köydeki yangında kundaklama şüphesi - Resim: 2

İhbarla Kurucaşile ve Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında, evler kullanılamaz hale geldi. 

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Köydeki yangında kundaklama şüphesi - Resim: 3

Yangın sırasında kendi evine alevlerin sıçramaması için hortum tuttuğu sırada kolunda yanıklar oluşan Sebahattin Y. yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Köydeki yangında kundaklama şüphesi - Resim: 4

Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı şüphesi üzerine köyde yaşayan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

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