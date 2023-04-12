Köydeki yangında kundaklama şüphesi
Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde çıkan yangında 3 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi yaralandı. Kundaklama iddiası üzerine 1 kişi gözaltına alındı.
Yangın, dün gece 04.00 sıralarında ilçeye bağlı İlyasgeçidi köyünde meydana geldi. Mehmet Ö.'ye (37) ait 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan Mehmet C. (35) ve Sedat E.'ye (70) ait evlere sıçradı.
İhbarla Kurucaşile ve Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında kendi evine alevlerin sıçramaması için hortum tuttuğu sırada kolunda yanıklar oluşan Sebahattin Y. yaralandı. Yaralı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı şüphesi üzerine köyde yaşayan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.