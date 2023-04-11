Köye inen kurt dehşet saçtı! Dakikalarca boğuştular

'KEMİK VE YUMUŞAK DOKUDA HASAR VAR'

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Ümit Ertaş, "İlk belirlemelere göre kemik ve yumuşak dokuda hasar var. Çene kemiğinde bir problem varsa hem onu hem de yumuşak doku tamirini yapacağız. Kuduz enfeksiyonu yayılmaması için tıbbi bir bekleme süresi var. 5-7 gün arası sürebilir. Kurt da öldürülmüş. Onun da kafası adli tıbba gönderilerek beyninde kuduz olup, olmadığı incelenecek. Çabuk belli olursa, hemen ameliyata alırız. Erken ameliyat zarar vereceği için bekletiyoruz" dedi. (DHA)