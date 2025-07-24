Köyler arasında futbol turnuvasında saha karıştı!

Organizasyon alanında görevli polis ekipleri, sahaya gelerek kavgaya müdahale etti. Taraflar güçlükle ayrılırken, olayların ardından maç yarıda bitti. Kavganın ardından turnuva tertip komisyonu her iki takımla ilgili disiplin sürecini başlattı. Alıçören ve Yuva köyü takımlarının turnuvadaki akıbeti komisyonun vereceği karara göre belirlenecek.