Köylüler altın aranmasına karşı çıktı, ortalık savaş alanına döndü
Aydın'ın Germencik ilçesinin kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde Maden Teknik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın aramak için etüd çalışması yapıldığı iddiası yöre halkını kızdırdı.
Germencik'e 49 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde, iddiaya göre 13 gün önce Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın araması yapılması için etüd sondaj çalışmalarına başlandı. Yöre halkı ve çevreciler, bölgede siyanürle altın çıkarılacak olmasının doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bölgede 3 gündür eylem yapan yöre halkı ve çevrecilerin sayısı her geçen gün daha da arttı. Eyleme, Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya, Aydın Çevre ve Doğa Derneği (AYÇED) Başkanı Mehmet Vergili de destek verdi.
Bugün öğle saatlerinde köy meydanında toplanan yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ve 'Bu topraklarda sarı incir kebabı yetişir', 'Bu toprakları 400 yıldır atalarımız işliyor, geçimini sağlıyor', 'İçilesi zeytinyağı bu topraklardan elde edilir' ve 'İçme suyumuza siyanür karıştırmayın' yazılı dövizlerle 1 kilometre mesafedeki etüd çalışması yapılan bölgeye yürüdü. Jandarma ekipleri barikat kurarak eylemcilerin çalışma yapılan alana girmesini engelledi. Kalabalığın ısrarına rağmen jandarma 3 sondaj çalışması yapılan etüd alanına girilmesini izin vermedi.
BARİKATI AŞIP İŞ MAKİNESİNİN LASTİKLERİNİ KESTİLER
Jandarmanın engellemi üzerine gerginlik yaşandı. Yöre halkı ve çevrecilerden oluşan eylemciler jandarma barikatını aşarak çalışmalara engel olmak için iş makinelerine doğru koşmaya başladı. Kalabalığa engel olmak isteyen jandarmalardan bazılarının üniformaları, yaşanan arbede sırasında yırtıldı. Öfkeli kalabalık etüd alanı girişindeki bir traktör kepçenin lastiklerini kesti.
Jandarma bunun üzerine diğer 2 iş makinesinin çevresinde önlem alıp, zarar verilmesini önledi.
"BU TOPRAKLARI KİMSEYE VERMEYECEĞİZ"
Köylülerden Muammer Salık (50), "10 gün önce kamyonları gördüm ve ne yaptıklarını sordum. Bana araştırma yaptıklarını söylediler. Ben de hemen köye gelerek herkesi bilgilendirdim. Daha sonrada hep birlikte tepkimizi gösterdik. Gece iş makinelerini getirmişler. Mahallemizde altın madeni açtırmayacağız. Buradan ekmek yiyoruz. İçme sularımızın dibine sondaj çakılıyor. Tepkimiz çok büyük. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu toprakları kimseye vermeyeceğiz. Araştırma dahi yapılmasını istemiyoruz" dedi.