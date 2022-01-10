Köylüler altın aranmasına karşı çıktı, ortalık savaş alanına döndü

Germencik'e 49 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde, iddiaya göre 13 gün önce Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın araması yapılması için etüd sondaj çalışmalarına başlandı. Yöre halkı ve çevreciler, bölgede siyanürle altın çıkarılacak olmasının doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bölgede 3 gündür eylem yapan yöre halkı ve çevrecilerin sayısı her geçen gün daha da arttı. Eyleme, Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya, Aydın Çevre ve Doğa Derneği (AYÇED) Başkanı Mehmet Vergili de destek verdi.