Köylüler karış karış onu arıyor! Kilosu 100 TL

Her yıl sonbahar ayında görülen yağışların ardından orman köylülerinin 'beyaz altın'ı olan lezzeti ve vitamin değeriyle bilinen sedir mantarı için Kozan Ticaret Odası, coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bölgedeki 35 köyün geliri olan sedir mantarı için köylüler, bölgede görülen yağışların ardından günün ilk ışıklarında sedir mantarı bulmak için ormana akın ediyor.

