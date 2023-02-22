Köylüler, sıfır evlerini depremzedelere açtı

Antakya’dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da “Antakya’dan buraya geldik. Her yer sallanıyordu, çocuklarımızı alıp terasa çıktık ve çatıda bekledik. Biz binadan inemedik, çökerse çatıya sığınırız diye bekledik. Biz binanın çökmesini bekledik. Evimiz çökmedi, ama kolonları patladı. Yanımızdaki apartman çöktü o da çökerken bizim binanın yarısı götürdü. Tek tesellimiz kaybımızın olmaması ama Antakya’nın yüzde 90’ı bitti. Birçok mesai arkadaşımız vefat etti, sakat kalan oldu. Antakya’mız silindi. Bu yaralarımız çok geç iyileşecek, ya da iyileşmeyecek, kabuk tutacak. Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel yapılmış, içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar” ifadelerini kullandı.