  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ocak 2021 22:40

Köylülere kış ayında yazı yaşatıyor!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve soğuk havada 'doğal jakuzi' görüntüsü ile ilgi çekiyor.

Köylülere kış ayında yazı yaşatıyor!

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Yeniyapan köyü yakınlarındaki araziden çıkan sıcak su, yaz- kış ilgi çekiyor.

1/ 12
Köylülere kış ayında yazı yaşatıyor!

Yer altından kaynayarak çıkan ve 'doğal jakuzi' görüntüsü olan suyun sıcaklığı, 35- 40 dereceyi buluyor. 

2/ 12
Köylülere kış ayında yazı yaşatıyor!

Yazın havanın da ısınmasıyla köyün gençlerinin zaman zaman içine girerek keyif yaptığı alan, kışın ise sıcaklığın sıfırın altında ve etrafı karla kaplı olduğu dönemde 'doğal jakuzi' görüntüsüyle dikkat çekiyor. 

3/ 12
Köylülere kış ayında yazı yaşatıyor!

Soğuğun etkisiyle sıcak sudan çıkan buhar, farklı görüntü oluşturuyor. 

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM