  4. Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı

Köylünün geçim kaynağıydı, artık para etmiyor! Hepsini bedava dağıttı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir üretici, bahçesinde yetişen ve pazar değeri düşen Malta eriğini israf olmaması için vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Kaynak: İHA
Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde ikamet eden Recep Erdoğan, bölgede özellikle avokado başta olmak üzere tropikal meyve üretiminin artmasıyla birlikte yeni dünya meyvesine olan ilginin ciddi şekilde azaldığını söyledi.

Bir dönem köylünün önemli geçim kaynaklarından biri olan yeni dünyanın artık yeterli değeri görmediğini belirten Erdoğan, ürünlerin bir kısmının dalında kaldığını ifade etti. 

Bahçesindeki meyvelerin ziyan olmasına gönlünün razı olmadığını dile getiren Erdoğan, çareyi vatandaşlara ücretsiz dağıtmakta buldu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından çok sayıda kişi bahçeye gelerek meyve topladı.

