Köylünün korkulu rüyası geri döndü! Mezarlıktaki cesetleri yiyor
Yeni gömülen cesetleri mezardan çıkartıp yiyen ve köylülerin korkulu rüyası haline gelen ayı, Kastamonu'da yeniden ortaya çıktı.
Daha önceki yıllarda yeni gömülen cesetleri mezardan çıkartıp yiyen ve köylülerin kabusu haline dönüşen ayı, Kastamonu’da yeniden ortaya çıktı. 21 gün önce vefat eden bir kadının mezarını eşeleyerek açmaya çalışan ayı, bir evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Yaz mevsiminin gelmesi ve meyvelerin olgunlaşması ile birlikte ormanlık alanda aç kalan ayılar yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Yıllar önce aç kalarak indikleri şehir merkezinde yeni defnedilen mezarlardaki cesetlere dadanan ayılar, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Güde köyüne yeniden köy sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.
Ormanlık alanda aç kalan ayı, Güde köyüne kadar indi. Ayı, 3 gün boyunca aynı noktada gezinmeye başladı. İlk zamanlarda meyve ağaçlarına musallat olan ve meyve ağaçlarına büyük zarar veren ayı, daha sonra koku duyusunu da kullanarak köy mezarlığına yöneldi. Aç kalan ayı, geçirdiği rahatsızlık sonucu 21 gün önce hayatını kaybeden 83 yaşındaki bir kadının yeni kapatılmış mezarını pençeleri vasıtasıyla eşelemeye başladı.
Köpeklerin sesini duyunca kaçarak gözden kayboldu
Mezarı büyük oranda açan ayının çıkardığı sese bir süre sonra köyde bulunan çoban köpekleri tepki vermeye başladı. Köpeklerin toplu halde havlamalarına bazı köy sakinlerinin de tepki vermesi sonucunda ayı, cesedi mezardan çıkaramadan ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde köyde oluşan keskin koku sonrasında köy sakinleri tarafından yapılan araştırmada evlerin hemen yakınında bulunan mezarın büyük oranda açıldığı ve keskin kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği fark edildi. Ayının açtığı mezar, köy sakinleri tarafından yeniden kapatılarak üzerine ayının tekrardan mezarı açmasını engellemek amacıyla dallar ve dikenli teller örtüldü. Köyde sürekli ellerinde sopalarla dolaşan ve özellikle akşamları evlerinden dahi çıkamayan köy sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere önlem almaları çağrısında bulundu.