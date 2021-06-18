Köylünün korkulu rüyası geri döndü! Mezarlıktaki cesetleri yiyor

Köpeklerin sesini duyunca kaçarak gözden kayboldu

Mezarı büyük oranda açan ayının çıkardığı sese bir süre sonra köyde bulunan çoban köpekleri tepki vermeye başladı. Köpeklerin toplu halde havlamalarına bazı köy sakinlerinin de tepki vermesi sonucunda ayı, cesedi mezardan çıkaramadan ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde köyde oluşan keskin koku sonrasında köy sakinleri tarafından yapılan araştırmada evlerin hemen yakınında bulunan mezarın büyük oranda açıldığı ve keskin kokunun da çürümeye başlayan cesetten geldiği fark edildi. Ayının açtığı mezar, köy sakinleri tarafından yeniden kapatılarak üzerine ayının tekrardan mezarı açmasını engellemek amacıyla dallar ve dikenli teller örtüldü. Köyde sürekli ellerinde sopalarla dolaşan ve özellikle akşamları evlerinden dahi çıkamayan köy sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere önlem almaları çağrısında bulundu.