Köyüne dönüp kendi işini kurdu: ''Şimdiden sipariş geliyor''
İstanbul'da bir şirkette çalışırken Aydın'daki köyüne dönmeye karar veren 29 yaşındaki Vildan Uğurlu, devlet desteğiyle serada ejder meyvesi üretimine başladı.
Özel bir üniversitede tam burslu olarak okuduğu Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünden 2019'da mezun olan Vildan Uğurlu, bir lojistik firmasında asistan olarak çalışmaya başladı.
1 / 10
Kentin yoğunluğu ve temposundan sıkılan ve tarımla uğraşmak için memleketi Aydın'ın Gölhisar köyüne dönen Uğurlu, ejder meyvesi (pitaya) yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.
2 / 10
Efeler Kaymakamlığının "Efeler Diyarında Pitaya Projesi" kapsamında verdiği 2 bin fidelik destekten yararlanan Vildan Uğurlu, ailesinin de katkısıyla 1000 metrekarelik alanda sera kurdu.
3 / 10
'KENDİ İŞİMİ YAPIYORUM, MUTLUYUM'
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimine de başlayan Vildan Uğurlu, bu yıl 3 bin ejder meyvesi üretmeyi hedefliyor.
4 / 10