''Koyunlar'' çetesinin servet değerindeki silahları sergilendi

SİLAHLARIN TOPLAM DEĞERİ 1,2 MİLYON TL

Operasyonda ele geçirilen 29 ruhsatsız tabanca ile 7 tüfek, 1086 mermi ve fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu emniyette sergilendi. Bazılarının üzerinde şüphelilerin isimlerinin yazılı olduğu tabanca ve tüfeklerin piyasa değerinin 1,2 milyon TL olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)