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Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada

Adana'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıktı.

Kaynak: DHA
Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada - Resim: 1
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Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada - Resim: 2

Dün , merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi. Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı. 

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Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada - Resim: 3

Kavga anları mağazadaki başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi. 

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Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada - Resim: 4

Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi. (DHA)

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