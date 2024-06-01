Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada

Dün , merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi. Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı.