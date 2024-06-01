Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada
Adana'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıktı.
Kaynak: DHA
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Dün , merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir zincir kozmetik mağaza şubesinde indirime giren ürünlere büyük ilgi gösterildi. Çok sayıda vatandaşın ürün alabilmek için birbiriyle yarıştığı mağazada müşteriler arasında kavga çıktı.
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Kavga anları mağazadaki başka bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İzdihamın yaşandığı mağazada bazı müşteriler, mesai sonrası iş yerinin kapanmasına izin vermedi.
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Polisin, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmasının ardından çalışanlar, mağazanın kepenklerini indirebildi. (DHA)
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