Kozmetikte yasaklı maddelere yenileri eklendi

Telefonunuza indirin! "Ürün Takip Sistemi"

Peki, tüketiciler yasaklı madde içeren ürünü nasıl ayırt edecek? Satın alınan ürünün güvenli olup olmadığı ya da yasaklı madde içerip içermediği gözle görülemiyor. Bunun için tüketicilerin cep telefonlarına "Ürün Takip Sistemi" uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Tüketici bu sistemle hem ürünleri kontrol edebilir, hem de şikayette bulunabilir. Yasaklı bir ürün kontrol edildiğinde ise sistemde ya kaydı çıkmıyor ya da "güvensiz ürün" adı veriliyor.

Yönetmelikteki yasaklı maddeler 17 Aralık 2022'den sonra hayata geçecek. Belirlenen ürünler için denetimler de bu tarihten sonra başlayacak.