KPSS başvuru ücreti sosyal medyayı karıştırdı
KPSS'ye başvuru ücretinin 300 TL'ye çıkarıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ücreti fazla bulan binlerce memur adayı tepkisini dile getirdi.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları bugün yani 28 Mayıs itibarıyla başladı. Adayların uzun zamandır merak ettiği başvuru ücreti ise sosyal medyada gündem oldu.
1 / 11
Geçtiğimiz sene her bir oturum için 80 TL olan KPSS giriş ücretinin 300 TL'ye yükseldiği iddiası sonrası sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı.
2 / 11
Kamuda memur olmak isteyen adaylar sınav giriş ücretlerinin 300 TL'ye yükseldiği yönündeki iddiaya büyük tepki gösterirken, soluğu sosyal medyada alan kullanıcıların yaptıkları paylaşımlar sonrası "300 TL" hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT oldu.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
3 / 11
4 / 11