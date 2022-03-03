KPSS başvuruları başladı! İşte sınav tarihleri
Ortaöğretim, lisans ve ön lisans şeklinde üç oturumda düzenlenecek olan KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte 2022 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri...
2022 KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek. KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.