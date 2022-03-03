KPSS başvuruları başladı! İşte sınav tarihleri

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek. KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.