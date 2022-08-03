KPSS iddialarında yeni gelişme: Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi

ANKARA EMNİYETİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, KPSS hakkındaki skandal iddialar üzerine tartışmaların göbeğindeki yayınevine operasyon düzenledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı. Polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.