Kraliçe Elizabeth'in hiç yanından ayırmadığı kara kutusu: Uzun Paul

KRALİÇE: FATURAYI BANA GÖNDER

İngiliz basının bildirdiğine göre, “Uzun Paul”, Kraliçe tarafından o kadar çok sevildi ki, 2. Elizabeth 2006'da Windsor Kalesi'nde daha fazla zaman geçirmeye karar verdiğinde, ondan da taşınmasını istedi.

2. Elizabeth, Whybrew’e Windsor Great Park'taki Albert Lodge yakınında bir ev teklif etti ve ona istediği gibi dekore ettirebileceğini söyledi.