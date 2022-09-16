  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kraliçe Elizabeth'in hiç yanından ayırmadığı kara kutusu: Uzun Paul

Kraliçe Elizabeth'in hiç yanından ayırmadığı kara kutusu: Uzun Paul

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından onun en karanlık anlarına tanık olan ve onun sırlarının koruyucusu olarak bilinen Paul Whybrew, İngiliz basınında gündem oldu. İşte Kraliçe Elizabeth hakkında her şeyi bilen ''Uzun Paul'' lakaplı Paul Whybrew'un hikayesi...

Kraliçe Elizabeth'in hiç yanından ayırmadığı kara kutusu: Uzun Paul - Resim: 1

Paul Whybrew, Kraliçe'nin en sadık ve uzun süreli hizmetkarlarından biriydi. 1,95’ metrelik boyu nedeniyle 'Uzun Paul' olarak tanınan Whybrew, Buckingham Sarayı'nda 44 yıl çalıştı ve 2. Elizabeth’in naaşı Westminster Hall'a taşınırken tabutu önünde yürüyen seçkin birkaç insan arasında yer aldı.

1 / 8
Kraliçe Elizabeth'in hiç yanından ayırmadığı kara kutusu: Uzun Paul - Resim: 2

"DEMİRDEN İRADENİN VÜCU BULMUŞ HALİ"

Kraliçenin tabutunu taşıyan atlı arabanın önünde ellerini öne kenetlemiş bir şekilde yürüdü ve çevresine bakmadı. Böylelikle, demirden iradenin vücut bulmuş hali  olarak tanımlandı.

2 / 8
Kraliçe Elizabeth'in hiç yanından ayırmadığı kara kutusu: Uzun Paul - Resim: 3

KRALİÇE: FATURAYI BANA GÖNDER

İngiliz basının bildirdiğine göre, “Uzun Paul”, Kraliçe tarafından o kadar çok sevildi ki, 2. Elizabeth 2006'da Windsor Kalesi'nde daha fazla zaman geçirmeye karar verdiğinde, ondan da taşınmasını istedi. 

2. Elizabeth, Whybrew’e Windsor Great Park'taki Albert Lodge yakınında bir ev teklif etti ve ona istediği gibi dekore ettirebileceğini söyledi.

3 / 8
Kraliçe Elizabeth'in hiç yanından ayırmadığı kara kutusu: Uzun Paul - Resim: 4

19 yaşından beri Kraliçe’ye hizmet eden Whybrew’un İngiliz Dailymail gazetesine  konuşan bir arkadaşı, "Kraliçe, ondan evi kendi zevkine göre dekore etmesini ve faturayı kendisine göndermesini istedi. Paul’un rahat etmesini istiyordu" dedi. 

Arkadaşı şu anda 63 yaşında olan Uzun Paul’un Windsor'a taşınmadan önce Kensington Sarayı'ndaki eski ahırların üzerindeki mütevazı bir dairede yaşadığını da sözlerine ekledi. 

4 / 8