Kredi borçlarına yapılandırma müjdesi
Pandemi döneminde %0,49 faiz oranıyla temel ihtiyaç destek kredisi sunan kamu bankaları, söz konusu kredilerde yapılandırma fısatı sundu.
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını 2020 Mart ayında ülkemizde görülmeye başlamıştı. Pandemi sonrası nakit ihtiyaçların karşılanması için birçok kampanya yapıldı.
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Kamu bankaları tarafından aylık gelirinin 5 bin liranın altında olduğunu beyan eden kişilere, yüzde 0.49 faiz oranıyla temel ihtiyaç destek kredisini devreye alınmıştı.
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Bu kapsamda 3, 5, 7.5 ve 10 bin liraya kadar verilen kredi ile milyarlarca lira dağıtılmıştı.
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sağladığı temel ihtiyaç destek kredisi 36 ay vadeli olup 6 ay geri ödemesiz 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeniyor.
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