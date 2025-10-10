Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırmasında son gün bugün İşte adım adım borç yapılandırma
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kredi kartı borçlarının yapılandırmasına ilişkin düzenlemede başvuru süresi bugün ( 10 Ekim 2025 Cuma ) sona eriyor. İşte örneklerle adım adım borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için yapılandırma işlemleri...
"Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ" hafta içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kararının 1’inci maddesi uyarınca kredi kartı borçlarının yapılandırılması halinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans oranı aşamayacak.
Söz konusu işlemlerde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise bu Tebliğin 5’inci maddesi kapsamında belirlenen en yüksek gecikme faiz oranıyla sınırlı olacak. Bu maddede yer alan faiz oranı ve gecikme faiz oranı ibareleri, katılım bankaları için sırasıyla kâr payı oranı ve gecikme cezası oranı olarak uygulanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireylerin ekonomik konulara dair bilgi düzeyini artırmayı hedefleyen finansal okuryazarlık faaliyetleri kapsamında “Herkes İçin Ekonomi” mikro sitesinde yeni bir video yayımladı. “Yapılandırma Nedir?” başlıklı içerikte, bireysel kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili temel bilgiler sade ve örneklerle anlatıldı.
Videoda, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yapılandırma imkânının başladığı belirtilirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel borçların 48 aya kadar yapılandırılmasına izin verildiği aktarıldı. Ayrıca, TCMB’nin kredi kartı borçlarında yapılandırma için uygulanabilecek azami faiz oranını yüzde 3,11 ile sınırladığı bilgisi verildi.