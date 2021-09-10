Kredi kartı sahipleri dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın

TAM BİR KISIR DÖNGÜ

Asgari ödeme kısır döngüsü gibi kart borcunu başka bir kartla kapatmak da yapılacak en büyük hatalardan biridir. Bu yöntemle aslında borç da kapanmıyor; borç borcu doğuruyor. Eğer böyle bir alışkanlığa sahipseniz bunun farkına vararak bankanızla görüşebilir ve borcunuzu yapılandırmasını isteyebilirsiniz.