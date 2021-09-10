Kredi kartı sahipleri dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın
Yaz aylarında artan kredi kartı kullanımlarının detayları açıklandı. Sadece ilk 7 ayda kredi kartıyla yapılan alışveriş 788 milyar lirayı, nakit çekimi ise 77 milyar lirayı buldu. Uzmanlar kredi kartı kullananların düşmemesi gereken hataları sıraladı.
SINIR KOYUN
Her ay harcayacağınız limiti önceden belirleyin ve bu limite sadık kalın. Çoğu mobil uygulamada kart limit ayarlama menüsü vardır. Belirlediğiniz limite gelince sizi uyarır ve yaptığınız harcamanın boyutunu o anda görmenizi sağlar.
BÜTÇENİZİ AŞMAYIN
Aylık bütçenizi aşan bir kredi kartı limiti belirlemekten kaçının. Aylık borç miktarınız kazandığınız paradan fazlaysa kredi kartı ödemelerinizde sorun oluşması kaçınılmaz. Bu nedenle kredi kartınızın toplam limitini bütçenize uygun bir tutar olarak belirlemenizde fayda var.
TAM BİR KISIR DÖNGÜ
Asgari ödeme kısır döngüsü gibi kart borcunu başka bir kartla kapatmak da yapılacak en büyük hatalardan biridir. Bu yöntemle aslında borç da kapanmıyor; borç borcu doğuruyor. Eğer böyle bir alışkanlığa sahipseniz bunun farkına vararak bankanızla görüşebilir ve borcunuzu yapılandırmasını isteyebilirsiniz.
AYLIK GELİRE GÖRE LİMİT
Öncelikle kredi kartı özgürlüğünün hangi durumlarda sona ereceğini ve oluşturacağı negatif notun sonraki dönemlerde karşınıza nasıl çıkacağını iyi hesap etmek gerekiyor.