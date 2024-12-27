  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kredi kartı sahipleri dikkat! Sadece son 4 gününüz kaldı...

Kredi kartı sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Ya harcayın ya da sıfırlanacak

Türkiye'de birçok bankanın farklı isimlerle kullanıma sunduğu kredi kartı puanları, 31 Aralık gecesi sıfırlanacak.

Kaynak: AA
Kredi kartı sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Ya harcayın ya da sıfırlanacak - Resim: 1

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, kredi kartı kullanımından elde edilen puanların tüketicilerin finansal işlemler karşılığında kazandığı bir hak olduğunu belirtti.

1 / 8
Kredi kartı sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Ya harcayın ya da sıfırlanacak - Resim: 2

Koçal, "Ancak birçok banka, yıl sonunda bu puanları silmekte ya da geçerlilik süresini kısıtlayarak tüketicilerin hak kaybına uğramasına neden oluyor. Biz de TÜKON olarak kredi kartı puanlarının tüketicinin kazanımı olduğunu ve hiçbir şekilde silinmemesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.

2 / 8
Kredi kartı sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Ya harcayın ya da sıfırlanacak - Resim: 3

Tüketicilerin yaptıkları harcamalar sonucunda kazandıkları kredi kartı puanlarının zamana bağlı olmaksızın kullanılabilir olması gerektiğine dikkati çeken Koçal, şöyle konuştu:

3 / 8
Kredi kartı sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Ya harcayın ya da sıfırlanacak - Resim: 4

"Puanların, yıl sonu gibi keyfi uygulamalarla silinmemesi, tüketicilerin kazançlarını koruyacak şekilde bankalarca güvence altına alınması gerekmektedir. Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmek, açık şekilde tüketici haklarına aykırıdır ve finansal sistemde güven kaybına yol açmaktadır."

4 / 8