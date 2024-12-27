Kredi kartı sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Ya harcayın ya da sıfırlanacak
Türkiye'de birçok bankanın farklı isimlerle kullanıma sunduğu kredi kartı puanları, 31 Aralık gecesi sıfırlanacak.
Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, kredi kartı kullanımından elde edilen puanların tüketicilerin finansal işlemler karşılığında kazandığı bir hak olduğunu belirtti.
Koçal, "Ancak birçok banka, yıl sonunda bu puanları silmekte ya da geçerlilik süresini kısıtlayarak tüketicilerin hak kaybına uğramasına neden oluyor. Biz de TÜKON olarak kredi kartı puanlarının tüketicinin kazanımı olduğunu ve hiçbir şekilde silinmemesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.
Tüketicilerin yaptıkları harcamalar sonucunda kazandıkları kredi kartı puanlarının zamana bağlı olmaksızın kullanılabilir olması gerektiğine dikkati çeken Koçal, şöyle konuştu:
"Puanların, yıl sonu gibi keyfi uygulamalarla silinmemesi, tüketicilerin kazançlarını koruyacak şekilde bankalarca güvence altına alınması gerekmektedir. Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmek, açık şekilde tüketici haklarına aykırıdır ve finansal sistemde güven kaybına yol açmaktadır."