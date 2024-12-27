Kredi kartı sahiplerine 31 Aralık uyarısı: Ya harcayın ya da sıfırlanacak

Koçal, "Ancak birçok banka, yıl sonunda bu puanları silmekte ya da geçerlilik süresini kısıtlayarak tüketicilerin hak kaybına uğramasına neden oluyor. Biz de TÜKON olarak kredi kartı puanlarının tüketicinin kazanımı olduğunu ve hiçbir şekilde silinmemesi gerektiğini savunuyoruz." dedi.