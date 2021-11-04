Kremlin'in önünde pantolonunu indirip kalçasını göstermişti: Hapis cezası aldı
Rus cinsel içerikli film yıldızı Rita Fox, Rusya Devlet Başkanlığı binasının önünde kalçalarını açarak çektiği fotoğraf sonrası hapis cezası aldı.
Fox'un verdiği müstehcen pozda Kremlin'in yakında bulunan bir kilisede kadraja girdi. Hakkında soruşturma açılan Rita'ya 14 gün hapis cezası verildi.
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Ceza hakkında konuşan Rita, atalarına ve dini değerlerine saygısı olduğunu, asla kimseyi incitmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.
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Ganç kadın, vatansever bir Rus olduğunu söyleyerek cezaya tepki gösterdi.
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Rusya'da son dönemde özellikle sosyal medya fenomenlerinin kilise, meydan ve diğer önemli yerlerde kalçalarını açıp fotoğraf çekmeleri trend oldu.
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