Kreşte skandal: 2,5 yaşındaki çocuk darp edilmiş halde bulundu
Bursa’nın Gemlik ilçesinde özel bir kreşte yaşanan olay, okul öncesi eğitimde güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sabah sağlıklı bıraktığı çocuğunu akşam morluklar içinde teslim alan annenin şikayeti üzerine adli süreç başlatıldı.
Olay, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, anne, çocuğunu sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Gün içinde herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, çocuğunu almaya gelen anne darp izlerini fark edince şok yaşadı.
Ailenin iddiasına göre olay sırasında gözetmen öğretmen sınıfta bulunmazken, yaşanan darp olayı kendilerine bildirilmedi.
Çocuğun başka bir çocuk tarafından darp edildiği öne sürüldü. Aile, hastaneye giderek darp raporu alırken durumu yetkililere bildirdi.
Olayın ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldığı, kamera kayıtlarının incelenmesi için jandarmanın kreşe gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, kreş yönetiminin velilere kamera kaydı tutulmadığını ifade ettiği iddia edildi.