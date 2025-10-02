Kreşteki kabusta minik Berra'nın son anlarına dair kamera kayıtları ortaya çıktı
Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda epilepsi nöbeti geçirip, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra hayatını kaybeden Berra D.’nin (4), ölümüne ilişkin soruşturmada minik Berra’nın havuzda boğulma tehlikesi geçirdiği sırada yaşanan paniğin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda epilepsi nöbeti geçirip, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra hayatını kaybeden Berra D.’nin (4), ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporunda, çocuklarının hastalığını okula bildirmedikleri için ‘asli kusurlu’ bulunan baba İ.D. ile anne Beyza Turan, DHA muhabirine konuştu. Aile, 2 makine mühendisi ve 1 öğretmenden oluşan bilirkişi heyetini şikayet ettiklerini söylerken, Berra’nın havuzda boğulma tehlikesi geçirdiği sırada yaşanan paniğin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.
Süleymaniye Mahallesi’ndeki özel bir anaokulunda 12 Ağustos’ta saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre, yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra D., epilepsi nöbeti geçirdi. Suyun üzerinde hareketsiz halde geriye doğru giderken stajyer öğrenci M.P. tarafından görülen Berra, yüzme öğretmeni N.T. tarafından havuzdan çıkarıldı. İlk müdahalesi iş yeri hemşiresi B.A. tarafından yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Berra, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 7 gün sonra yaşamını yitirdi.
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazesi İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığında toprağa verilen Berra D.'nin ölümüyle ilgili, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında anaokulundaki öğretmenler ve ailenin ifadesi alınırken, hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda anne Beyza Turan'ın, çocuğunu anaokulunun yaz okuluna kaytettirirken, okulun 'bilgilendirme formu’nda kendisine yöneltilen, 'Kronik hastalığı var mı?' sorusuna 'Hayır', 'Devamlı kullandığı ilaç var mı?' sorusuna ise 'Var' derken, 'Geçirdiği çocukluk dönemi hastalığı var mı?' sorusuna ise '2 kez ateşli havale geçirdi' yanıtını verdiği belirtildi.
Berra’nın havale tedavisini yapan Çocuk Nöroloji Uzmanının da ifadesine yer verilen raporda, 2023 yılında 1 ay aralıkla ateşli havale geçirdiği için ilaç tedavisine başlanan Berra’nın, 2 yıl boyunca nöbet geçirmediği için nörolojik takibinin ve ilaç kullanımının sonlandırıldığı da ifade edildi. Olay sonrası İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Berra’nın, adli muayene raporunda, nöbet geçirdiği ve ona yönelik tedavi uygulandığı ve durmayan epilepsi nöbeti nedeniyle Bursa’ya sevk edildiği bilgisinin bulunduğu adli muayene raporuna da yer verilen bilirkişi raporunda, küçük kızın olaydan 8 ay önce yine anaokulunda sınıftayken nöbet geçirdiği kaydedildi.