Kreşteki kabusta minik Berra'nın son anlarına dair kamera kayıtları ortaya çıktı

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazesi İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığında toprağa verilen Berra D.'nin ölümüyle ilgili, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında anaokulundaki öğretmenler ve ailenin ifadesi alınırken, hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda anne Beyza Turan'ın, çocuğunu anaokulunun yaz okuluna kaytettirirken, okulun 'bilgilendirme formu’nda kendisine yöneltilen, 'Kronik hastalığı var mı?' sorusuna 'Hayır', 'Devamlı kullandığı ilaç var mı?' sorusuna ise 'Var' derken, 'Geçirdiği çocukluk dönemi hastalığı var mı?' sorusuna ise '2 kez ateşli havale geçirdi' yanıtını verdiği belirtildi.