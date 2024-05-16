Kripto para düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Yurt dışı borsalar kapatılacak
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifinin detaylarını paylaştı.
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
19 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.
Güler, tasarıda kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımının yer aldığını açıkladı.
Teklifin ayrıntılarını paylaşan Güler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurumu'ndan (SPK) izin alacağını belirtti. Bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları ile ilgili yetki ise TÜBİTAK'ın olacak.
TEKLİF VERGİYİ İÇERMİYOR
Güler, teklifte vergilendirmelendirmenin söz konusu olmadığını belirterek, "SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli öngörülüyor" dedi.
Kanun ile kripto varlık, "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar" olarak tanımlandı.
KRİPTO DÜZENLEMESİNİN AYRINTILARI
Hizmet sağlayıcı kurulma, platform üzerinden alım-satım, ilk satış, takas, transfer ve saklama hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından düzenlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.
Kripto varlık alım-satım faaliyetleri, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin dışında bırakılacak. Ayrıca ihracı kanun kapsamına giren kripto varlıklar da düzenleme altına alınacak.
Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler uygulanacak.
Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.