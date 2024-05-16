Kripto para düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Yurt dışı borsalar kapatılacak

TEKLİF VERGİYİ İÇERMİYOR

Güler, teklifte vergilendirmelendirmenin söz konusu olmadığını belirterek, "SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli öngörülüyor" dedi.

Kanun ile kripto varlık, "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar" olarak tanımlandı.