Kripto para düzenlemesinde son aşama: Hapis cezası, denetleme, lisans zorunluluğu...
AK Parti, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Kripto Varlıklar Kanunu Tasarısı'nı Meclis'e sunmak üzere son hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye'de 8 milyonu aşkın kullanıcıyı ilgilendiren ve 2,5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olan kripto varlıklar için yasal düzenleme süreci nihayete erdi.
Nisan ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen düzenleme ile kripto varlıkların ilk kez kanuni anlamda tanımı yapılacak. 27 maddeden oluşması beklenen düzenleme ile sektörün şeffaflaşması ve denetime alınması amaçlanıyor.
Düzenleme ile devletin kripto varlıkları tanıması amaçlanmayacak ve hiç bir şekilde "garantör" olmayacak. Bu nedenle teklifin genel gerekçesinde, riskli bir sektör olduğunun altı çizilecek ve kullanıcılara yönelik olarak zarar görme ihtimaline vurgu yapılacak.
SPK TARAFINDAN LİSANS
Teklifle, sektörle ilgilenecek tüm kurum ve kuruluşlar de net olarak ortaya konuluyor. Buna göre, kripto varlıklar hakkında gerekli tüm izinler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınacak ve sektörün denetimi de SPK’da olacak.
SPK, kripto varlık mülkiyetinin ve hak sahipliğinin denetiminden ve düzenlenmesinden sorumlu olacak. Düzenlemeyle, kripto varlıklarla ilgili mülkiyet sorunların kişiler arası hukukun konusu olduğunu belirtilecek.