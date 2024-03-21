  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kripto para düzenlemesinde son aşama: Hapis cezası, denetleme, lisans zorunluluğu...

Kripto para düzenlemesinde son aşama: Hapis cezası, denetleme, lisans zorunluluğu...

AK Parti, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı Kripto Varlıklar Kanunu Tasarısı'nı Meclis'e sunmak üzere son hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: NTV
Kripto para düzenlemesinde son aşama: Hapis cezası, denetleme, lisans zorunluluğu... - Resim: 1

Türkiye'de 8 milyonu aşkın kullanıcıyı ilgilendiren ve 2,5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olan kripto varlıklar için yasal düzenleme süreci nihayete erdi.

1 / 6
Kripto para düzenlemesinde son aşama: Hapis cezası, denetleme, lisans zorunluluğu... - Resim: 2

Nisan ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen düzenleme ile kripto varlıkların ilk kez kanuni anlamda tanımı yapılacak. 27 maddeden oluşması beklenen düzenleme ile sektörün şeffaflaşması ve denetime alınması amaçlanıyor.

2 / 6
Kripto para düzenlemesinde son aşama: Hapis cezası, denetleme, lisans zorunluluğu... - Resim: 3

Düzenleme ile devletin kripto varlıkları tanıması amaçlanmayacak ve hiç bir şekilde "garantör" olmayacak. Bu nedenle teklifin genel gerekçesinde, riskli bir sektör olduğunun altı çizilecek ve kullanıcılara yönelik olarak zarar görme ihtimaline vurgu yapılacak.

3 / 6
Kripto para düzenlemesinde son aşama: Hapis cezası, denetleme, lisans zorunluluğu... - Resim: 4

SPK TARAFINDAN LİSANS

Teklifle, sektörle ilgilenecek tüm kurum ve kuruluşlar de net olarak ortaya konuluyor. Buna göre, kripto varlıklar hakkında gerekli tüm izinler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınacak ve sektörün denetimi de SPK’da olacak.

SPK, kripto varlık mülkiyetinin ve hak sahipliğinin denetiminden ve düzenlenmesinden sorumlu olacak. Düzenlemeyle, kripto varlıklarla ilgili mülkiyet sorunların kişiler arası hukukun konusu olduğunu belirtilecek.

4 / 6