Kripto para piyasası kan ağlıyor! İşte Bitcoin'deki çöküşün nedeni

Kazakistan’da geçtiğimiz günlerde başlayan protesto gösterileri, kripto para piyasasını da derinden etkiledi.

Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, en büyük ikinci madencilik merkezi Kazakistan’da çıkan olaylar nedeniyle 29 Eylül’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, 43 bin doların altında işlem gördü.