Kripto para piyasası kan ağlıyor! İşte Bitcoin'deki çöküşün nedeni
Kazakistan'daki protestolar, kripto para piyasasında deprem etkisi yarattı. Dünyanın en büyük ikinci madenci konumunda bulunan Kazakistan'daki faaliyetlerin aksaması nedeniyle Bitcoin 43 bin doların altına düştü.
Kazakistan’da geçtiğimiz günlerde başlayan protesto gösterileri, kripto para piyasasını da derinden etkiledi.
Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, en büyük ikinci madencilik merkezi Kazakistan’da çıkan olaylar nedeniyle 29 Eylül’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, 43 bin doların altında işlem gördü.
Kazakistan’daki olaylar nedeniyle Bitcoin madencilerinin yüzde 15’inin internet erişimini kaybettiği belirtilirken, ülkede internet hizmetinin sorunlu olduğu aktarıldı.
NetBlocks İnternet Gözlemevi izleme grubundan elde edilen verilere göre, internet bağlantı seviyelerinin ülke genelinde normal seviyelerin sadece yüzde 5'inde sorunsuz olarak sağlandığı vurgulandı.
KAZAKİSTAN BİTCOİN İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
2021 yılının Mayıs ayında Çin hükümetinin Bitcoin madencilerine koyduğu yasağın ardından, Kazakistan’a gelen madencilerin ülkeyi seçme nedeni hem konum olarak yakınlık hem de ülkenin büyük bir enerji üreticisi olmasıydı.