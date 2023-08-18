Kripto para piyasasında deprem! Bitcoin neden düştü?
Kripto paralar yatırımcısını yine üzdü. Son zamanların en sert düşüşünü gerçekleştiren Bitcoin 26 bin doların altına indi. Kripto paralardaki düşüşün art arda gelen olumsuz haberlerden kaynaklandığı belirtildi.
Başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzer kripto paralar uzun süredir yatay bir bant içerisinde işlem görüyordu. Dün art arda gelen haberler Bitcoin'de ani düşüşe yol açtı.
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Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 7.3 düşerek 1.1 trilyon doların altına geriledi.
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Bitcoin ise düşüşün lokomotifi oldu. BTC yüzde 7,9 oranında değer kaybederek 26 bin 366 seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin'in son 24 saatte test ettiği en düşük seviye ise 25 bin 649 dolardı.
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Ethereum da yüzde 7 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı bin 671 dolara indi. Ripple yüzde 17'ye yakın değer kaybıyla 49 cente gerilerken, Dogecoin ise yüzde 10 dülerek 6.1 cent oldu.
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