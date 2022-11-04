Kripto para yatırımcılarına 1 kötü haber, 2 analiz

Merkezi New York'ta bulunan dünyanın en büyük yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketinden biri olan JP Morgan'ın stratejistleri, kripto para piyasası için dikkat çeken bir yarıda bulundu.

JP Morgan stratejistleri, kripto para piyasasındaki mevcut risk sermayesi finansmanın, 2021 yılının üçte birinden daha az olduğunu belirterek, üçüncü çeyrekte kripto para endüstrisindeki risk sermayesi finansmanın 4,4 milyar dolara düştüğünü açıkladı.