Kripto parada yeni tehlikenin adı ''yakın arkadaşım'' oldu!
Adana’da arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından ‘Kripto para yatırımı ile kazanç elde etme’ paylaşımını görüp iletişime geçen E.E., dolandırıcılara 19 bin TL kaptırdı.
Adana'da özel bir şirkette teknik personel olarak çalışan E.E., gece saatlerinde sosyal medya hesabında dolaşırken bir arkadaşının ‘kripto para ile yatırım danışmanlığı’ hakkında paylaşımını gördü.
Paylaşımda yatırım danışmanlarının belli bir miktar para ile borsada kripto paralarda işlem yaptığı ve işlettiği paradan ise katılımcılara ise kar payı verileceğini gören E.E., sosyal medya üzerinden iletişime geçip işleyişi sordu.
Arkadaşının çalınan sosyal medya hesabını kullanan şüpheliler E.E. ile iletişime geçti.
Dolandırıcıların tuzağına düşen E.E., ilk önce 4 bin lira yolladı. 3 saat sonra dolandırıcılar E.E. ile tekrar iletişime geçerek yolladığı parayı borsada kripto para alıp sattığını ve ana parasının 75 bin 800 lira olduğunu söyleyerek dekont yolladı.