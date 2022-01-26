Kripto paradan vergi alınacak mı? Düzenlemede sona gelindi

BORSALARA SERMAYE ŞARTI GELECEK

Çalışmayla, kripto varlıkların alım satımını organize eden yerel borsalar olarak tabir edilen kendilerini ''pazar yeri” olarak tanımlayan firmalara sermaye şartı getiriliyor.

Bu tür hizmet veren firmaların sermayesinin bir milyar TL’nin altında olmaması yönünde görüşlerin olduğu ama yapılan piyasa çalışması sonrası rakama karar verileceği ifade ediliyor.