Kripto paradan vergi alınacak mı? Düzenlemede sona gelindi
Kripto paralara yönelik düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenlemeyle birlikte bireysel yatırımcıdan vergi alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu. Edinilen bilgiye göre, kripto para yatırımcılarından vergi alınmayacak. Küçük yatırımcıyı koruyacak adımlara ağırlık verilecek.
Türkiye'de yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan kripto varlıkların alım satımının yapıldığı piyasayı düzenleyici yasal çalışmada sona gelindi.
NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre, 10-12 maddeden oluşması beklenen düzenlemede dikkat çekici unsurlar var; yasal düzenleme ile Türkiye'deki ''kripto ticaret'' tüm yönleriyle düzenlenecek.
KRİPTO PARADAN VERGİ ALINACAK MI?
Bireysel yatırımcıdan vergi alınmaması görüşü ağır basıyor.
BORSALARA SERMAYE ŞARTI GELECEK
Çalışmayla, kripto varlıkların alım satımını organize eden yerel borsalar olarak tabir edilen kendilerini ''pazar yeri” olarak tanımlayan firmalara sermaye şartı getiriliyor.
Bu tür hizmet veren firmaların sermayesinin bir milyar TL’nin altında olmaması yönünde görüşlerin olduğu ama yapılan piyasa çalışması sonrası rakama karar verileceği ifade ediliyor.