Kripto paralar için kara gün: Bitcoin neden çakıldı?
ETF onayıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin'de rüzgar tersine döndü. Lider kripto birimi Bitcoin 71 bin dolardan 60 bin dolarına altına geriledi.
Kripto para piyasasında aşağı yönlü hareket devam ediyor. 60 bin doların altına gerileyen Bitcoin'de haftalık değer kaybı yüzde 7 olurken, aylık düşüş ise yüzde 11'i aştı.
DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ
NTV'den Doğan Özkan'ın aktardığına göre, Bitcoin'deki geri çekilmenin ana sebebi olarak hem ETF'lere giren para girişinin soğuması hem de Fed'e ilişkin faiz indirim senaryolarının negatife dönmesini gösterebiliriz.
YILIN BAŞINDAKİ SENARYOLAR İLE BUGÜNKÜ GERÇEKLER FARKLI
Yılın başında piyasalar Fed'in 6 faiz indirimine gitmesini bekliyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise Fed'in bu yıl 1 faiz indireceğine dair bile şüpheler var. ABD Merkez Bankası'nın faizi 20 yılın en yüksek seviyesinde tutma ihtimali haliyle kripto paraları cazip bir yatırım aracı olmaktan uzaklaştırıyor. Bitcoin'in yanı sıra bir diğer başat aktörler Ethereum ve Solana tarafında da 2022'den bu yana en uzun haftalık değer kayıplarını takip ediyoruz. Bitcoin'in zirveyi görmesinden bu yana bu coinlerdeki düşüş %30'a yakın. Üstelik bu durum Ethereum spot ETF onayının konuşulduğu pozitif iklimde bile böyle.
ETF'LERE GİRİŞ NET GÖSTERGE DEĞİL, PARA GİRİŞİ DE AZ
Bitcoin spot ETF'lere yoğun girişleri takip ettik. Ancak bu piyasaya yeni para girişi olduğu anlamına gelmiyor. Piyasa aktörlerine göre hali hazırda Bitcoin yatırımcısı olan bireyler de varlıklarını spot ETF'lere taşımış olabilir. Dolayısıyla Bitcoin ETF girişlerine yansıyan rakamlar "Yeni yatırımcı girişi var" demenin tam karşılığı değil.
Bu yıl içerisinde kripto para piyasasına net para girişinin 15 milyar dolara yakın seviyelerde olduğu öngörülüyor. Ancak bu 2021'de 45, 2022'de 40 milyar dolar seviyesindeydi. Yılın geri kalanı için konuşmak erken olsa da bu giriş fiyatı yukarı yönlü götürmekten oldukça uzak.