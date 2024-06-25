Kripto paralar için kara gün: Bitcoin neden çakıldı?

ETF'LERE GİRİŞ NET GÖSTERGE DEĞİL, PARA GİRİŞİ DE AZ

Bitcoin spot ETF'lere yoğun girişleri takip ettik. Ancak bu piyasaya yeni para girişi olduğu anlamına gelmiyor. Piyasa aktörlerine göre hali hazırda Bitcoin yatırımcısı olan bireyler de varlıklarını spot ETF'lere taşımış olabilir. Dolayısıyla Bitcoin ETF girişlerine yansıyan rakamlar "Yeni yatırımcı girişi var" demenin tam karşılığı değil.

Bu yıl içerisinde kripto para piyasasına net para girişinin 15 milyar dolara yakın seviyelerde olduğu öngörülüyor. Ancak bu 2021'de 45, 2022'de 40 milyar dolar seviyesindeydi. Yılın geri kalanı için konuşmak erken olsa da bu giriş fiyatı yukarı yönlü götürmekten oldukça uzak.