Kripto paralarda yeni vurgun alarmı
Ukrayna'yı işgal harekatını sürdüren Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar sonrasında, kripto para piyasalarına ciddi bir para akışı yaşanırken, uzmanlar yeni dolandırıcılık vakaları için uyardı.
Yaptırımlar nedeniyle neredeyse bütün finansal iletişimin kesintiye uğradığı Rusya'da nüfusun kripto para birimlerine ilgisi şiddetli bir artış gösterdi.
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Kommersant gazetesi, parasını ülke dışına çıkarmak isteyen Rusya vatandaşlarının kripto paraya başvurduğunu yazıyor.
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Gazeteye konuşan ENCRY Foundation temsilcisi Roman Nekrasov, gerçekleşen işlem sayısının üç ile beş kat arasında artış kaydettiğini söyledi.
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İşlemlerde en çok kullanılan kripto para birimi ise değeri dolara endekslenen Tether (USDT).
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