  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dikkat! Krizi fırsata çevirmek isteyenler iş başında! Kripto paralarda yeni vurgun alarmı

Kripto paralarda yeni vurgun alarmı

Ukrayna'yı işgal harekatını sürdüren Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar sonrasında, kripto para piyasalarına ciddi bir para akışı yaşanırken, uzmanlar yeni dolandırıcılık vakaları için uyardı.

Kripto paralarda yeni vurgun alarmı - Resim: 1

Yaptırımlar nedeniyle neredeyse bütün finansal iletişimin kesintiye uğradığı Rusya'da nüfusun kripto para birimlerine ilgisi şiddetli bir artış gösterdi. 

1 / 12
Kripto paralarda yeni vurgun alarmı - Resim: 2

Kommersant gazetesi, parasını ülke dışına çıkarmak isteyen Rusya vatandaşlarının kripto paraya başvurduğunu yazıyor.

2 / 12
Kripto paralarda yeni vurgun alarmı - Resim: 3

Gazeteye konuşan ENCRY Foundation temsilcisi Roman Nekrasov, gerçekleşen işlem sayısının üç ile beş kat arasında artış kaydettiğini söyledi.

3 / 12
Kripto paralarda yeni vurgun alarmı - Resim: 4

İşlemlerde en çok kullanılan kripto para birimi ise değeri dolara endekslenen Tether (USDT).

4 / 12