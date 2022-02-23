Kripto parası olanları üzecek tahmin! Analist, Bitcoin'in düşeceği seviyeyi açıkladı
Kripto para piyasası uzun süredir ayı piyasasının etkisinden çıkamıyor. Zirveden yaklaşık yüzde 50 oranında düşen Bitcoin için analistlerden kritik bir tahmin geldi.
Dünyayı etkisi altına alan kripto para çılgınlığı bir noktada tıkanmaya başladı. Herhangi bir otorite tarafından denetlenmeyen kripto para birimlerine ilişkin hemen herkes farklı yorumlarda bulunabiliyor. Kurumsal yatırımcıların da tercih listesine giren kripto para birimleri dünya genelinde yaklaşık olarak 2 trilyon dolarlık hareket yaratıyor.
Dev hareketin içinde Aslan payını lider kripto para birimi Bitcoin elde ediyor. Bu yüzden Piyasa hareketleri Bitcoin’e endeksli gerçekleşiyor.
Fairlead Strategies’ten Katie Stockton, Bitcoin’de momentum göstergelerinin bozulmaya devam etmesi halinde fiyatların büyük bir destek testine hazırlanabileceğini söyledi.
Insider'da yer alan habere göre, 37 bin 400 dolar seviyesinde sıkışıp kalan Bitcoin için destek seviyesinin kırılması halinde düşüş trendinin 27 bin 200 dolara kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da şu anki seviyelerinden yüzde 27 oranında gerilemesi anlamına geliyor.