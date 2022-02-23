Kripto parası olanları üzecek tahmin! Analist, Bitcoin'in düşeceği seviyeyi açıkladı

Insider'da yer alan habere göre, 37 bin 400 dolar seviyesinde sıkışıp kalan Bitcoin için destek seviyesinin kırılması halinde düşüş trendinin 27 bin 200 dolara kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da şu anki seviyelerinden yüzde 27 oranında gerilemesi anlamına geliyor.