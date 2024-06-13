Kripto saadet zinciri ile 200 milyon liralık vurgun

AYLIK YÜZDE 21 KAR VAADİ

Yeni üye karşılığı yüzde 5'ten 15'e kadar komisyon ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kar vaadiyle işletilen sistemin çarkı tıkandı. Sisteme dahil olanlara ödeme de yapılamadı. Polis ekipleri, 200'e yakın kişinin dahil olduğunu değerlendirdiği saadet zincirinde 200 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi.