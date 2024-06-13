Kripto saadet zinciri ile 200 milyon liralık vurgun
Zonguldak merkezli 4 ilde kripto para cüzdanıyla saadet zinciri kurduğu iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kripto para soğuk cüzdanında para toplandığını tespit etti.
3 AYLIK POLİS TAKİBİ
3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcıların kripto para üzerinden saadet zinciri kurduğunu belirledi.
AYLIK YÜZDE 21 KAR VAADİ
Yeni üye karşılığı yüzde 5'ten 15'e kadar komisyon ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kar vaadiyle işletilen sistemin çarkı tıkandı. Sisteme dahil olanlara ödeme de yapılamadı. Polis ekipleri, 200'e yakın kişinin dahil olduğunu değerlendirdiği saadet zincirinde 200 milyon lira vurgun yapıldığını belirledi.
ÜYELERE "GOLD" VE "GREEN" STATÜSÜ
Üyelerine "green" ve "gold" olarak statüler verilen sistemin işleyişinin "yeni üye kaydı"na dayandığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı'nın yapılan işlemleri "saadet zinciri" olarak tanımladığı öğrenildi.