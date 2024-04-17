Kriptocular dikkat: Bitcoin'de halving geri sayımı başladı
Her 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin'de "ödül yarılanması" (halving) için geri sayım başladı. Peki Bitcoin halving ile neler olacak ? İşte 10 soru ve 10 cevap...
Finans piyasalarında gözler, yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin'de "ödül yarılanmasına (halving)" çevrildi
20 Nisan gece yarısında, Bitcoin madenciliğinde kritik bir güncelleme meydana gelmesi bekleniyor. Bitcoin ağında gerçekleşecek bu ödül yarılanması sonrası madencilerin blok başına kazandığı ödüller yarı yarıya düşecek.
Kripto para piyasasında fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek ödül yarılanmasına ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:
SORU 1: BITCOIN ÖDÜL YARILANMASI NEDİR?
Bitcoin, blok zincir üzerine kurulu, kullanıcıların aracısız bir şekilde işlem yapabildiği merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. İnternete sahip herkesin ulaşabildiği bu ağda, her bir blok bir önceki bloktan veriler içermektedir. Birbiri ardına eklenen bu bloklarda değişiklik yapılabilmesi için tüm blokların değiştirilmesi gereklidir.
Bitcoin ağında ortalama her 10 dakikada bir blok üretiliyor. Üretilen her blok sonrası ise madencilere ödül veriliyor. Ödül yarılanması ise Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir, blok başına verilen ödüllerin yarı yarıya düşmesi olarak biliniyor.