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  3. 11 Şubat 2021 19:39

Kritik aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir

ABD'li ilaç şirketi JohnsonJohnson CEO’su Alex Gorsky, koronavirüs aşısının tıpkı grip aşısı gibi her yıl tekrarlanabileceğini belirtti.

Kritik aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky, ilerleyen yıllarda tıpkı grip aşıları gibi yıllık COVID-19 aşısı olmanın gerekebileceğini söyledi.

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Kritik aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir

CNBC’ye konuşan Gorsky, “Üzülerek söylüyorum ki virüs yayıldıkça mutasyona uğramaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Kritik aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir

Gorsky "Virüsün uğradığı her mutasyon, antikorları savuşturma yeteneği üzerinde de gelişim sağlayacaktır. Bu durum tedavilere etki geliştirebileceği gibi aşılara da farklı durumlar yaratabilir" dedi.

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Kritik aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir

Alex Gorsky, aşılarının diğer aşılara göre daha avantajlı olduğunu, diğer aşıların aksine tek doz uygulandığı için lojistik avantajlarının olduğunu vurguladı.

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