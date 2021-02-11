Kritik aşı açıklaması: Her yıl tekrarlanması gerekebilir
ABD'li ilaç şirketi JohnsonJohnson CEO’su Alex Gorsky, koronavirüs aşısının tıpkı grip aşısı gibi her yıl tekrarlanabileceğini belirtti.
Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky, ilerleyen yıllarda tıpkı grip aşıları gibi yıllık COVID-19 aşısı olmanın gerekebileceğini söyledi.
CNBC’ye konuşan Gorsky, “Üzülerek söylüyorum ki virüs yayıldıkça mutasyona uğramaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Gorsky "Virüsün uğradığı her mutasyon, antikorları savuşturma yeteneği üzerinde de gelişim sağlayacaktır. Bu durum tedavilere etki geliştirebileceği gibi aşılara da farklı durumlar yaratabilir" dedi.