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  3. 28 Nisan 2018 14:15

Kritik kararın ardından ilk kez ortaya çıktı!

Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin görüşmesi sonrası yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kritik kararın ardından ilk kez ortaya çıktı!

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında, Kore Savaşı'nın ardından tarihin en önemli gelişmesi yaşandı. Güney Kore'ye savaştan sonra ilk kez geçen Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju da ziyarete katıldı.

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Kritik kararın ardından ilk kez ortaya çıktı!

'Savaşa resmi şekilde son verilmesi' kararının ardından bugün iki ülkenin First Lady'si de bir araya geldi. Bu görüşme uluslararası basın tarafından 'en önemli ikinci görüşme' olarak nitelendirildi..

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Kritik kararın ardından ilk kez ortaya çıktı!

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in karısı Kim Jung-sook, Ri Sol-ju'yu karşıladı..

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Kritik kararın ardından ilk kez ortaya çıktı!

Hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmayan Ri Sol-ju, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki tarihi zirve vesilesiyle ilk kez dünya basınının önüne çıktı..

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