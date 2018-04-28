Kritik kararın ardından ilk kez ortaya çıktı!
Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin görüşmesi sonrası yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında, Kore Savaşı'nın ardından tarihin en önemli gelişmesi yaşandı. Güney Kore'ye savaştan sonra ilk kez geçen Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju da ziyarete katıldı.
'Savaşa resmi şekilde son verilmesi' kararının ardından bugün iki ülkenin First Lady'si de bir araya geldi. Bu görüşme uluslararası basın tarafından 'en önemli ikinci görüşme' olarak nitelendirildi..