Kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, koronavirüs tedbirlerine yönelik kararları yeniden değerlendirmek üzere toplanacaktı. Ancak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.
Koronavirüs vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi ile birlikte salgının en yoğun dönemi geride kalırken pandemi boyunca alınan kimi kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bugün yapılacağı açıklanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda da diğer kısıtlamaların kaldırılması gündemdeydi. Ancak gelen bir son dakika açıklamasıyla Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendiği duyuruldu.
Bugün toplanacağı açıklanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini duyurdu.
Pandemide gelinen son noktayı değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün yaptığı açıklamada, "Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." demişti.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından beklenen kararlar...
Bilim Kurulu'nda; kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu, bir süre sonra da bir haftalık karantinanın kaldırılması gündemde olacak. Belirli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündeme getirileceği biliniyordu.Toplu taşıma ve hastanelerde maske zorunluluğunun devam etmesi beklenirken, okullarda ise maske kuralının kaldırılacağı tahmin ediliyor.