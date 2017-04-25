Kritik operasyon bu merkezden yönetildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava harekatı düzenledi. Operasyon TSK'nın komuta kademesi tarafından yönetildi.
Genelkurmay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur’ denildi.
Harekatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bizzat yönetti. Akar'ın hemen yanında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal yer aldı. Karargahta çekilen fotoğraflar medya ile paylaşıldı.
O fotoğraflarda bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Medyaya servis edilen fotoğraflarda komuta merkezindeki fotoğrafların montaj ile kapatıldığı görüldü. Bunun istihbarati bir önlem olduğu öğrenildi.
Operasyonla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
Genelkurmay’dan yapılan açıklama şöyle:
‘Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak’taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla; özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu bölgelerden ülkemize sızdırılan teröristler ve aktarılan silah ve malzemeler, hudut karakollarımıza yönelik taciz ve saldırılarda ve son olarak da Diyarbakır’da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanılmıştır.