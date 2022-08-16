Kriz kahini Roubini'den dolar ve enflasyon için dikkat çeken tahmin
2008 küresel finans krizi öncesinde tüm dünyayı ilk uyaran isim olan ve bu nedenle adı "Kriz kahini"ne çıkan Prof. Dr. Nouriel Roubini'den 2 senaryolu uyarı geldi.
2008'de ABD'de başlayan finansal krizi iki yıl önceden öngören ve “kriz kâhini” olarak anılan Nouriel Roubini, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uyguladığı onlarca yılın en agresif parasal sıkılaştırma politikası göz önüne alındığında Amerikan ekonomisinin varacağı muhtemel iki nokta olduğunu söyledi: Ekonomide sert iniş veya sürekli olarak yüksek seyreden enflasyon.
Macro Associates'ın başkanı ve CEO'su ünlü ekonomist, dün Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, “Enflasyonu gerçekten yüzde 2'ye doğru çekmek için Fed’in faiz oranları yüzde 4'ün, benim görüşüme göre yüzde 4,5-5'in, çok üstüne çıkmalı” ifadelerini kullandı.
Ünlü ekonomist, “Bu gerçekleşmezse enflasyon beklentileri boşa çıkacak. Olursa da sert bir iniş yaşayacağız. Her iki durumda da ya sert bir iniş olacak ya da enflasyon kontrolden çıkacak” dedi.
Fed'in hazirandaki politika toplantısından sonra yayımlanan faiz oranlarına yönelik tahminleri faizin bu yıl sonunda yüzde 3,3'e, 2023 sonundaysa yaklaşık yüzde 3,8'e ulaşacağını gösteriyor. Roubini, oranları göz önüne alarak bunun yeterince şahin bir duruş olmadığını belirtti.