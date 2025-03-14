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Krizin adı: Yumurta... ABD, Türkiye'den yardım istedi

ABD yükselen yumurta fiyatları nedeniyle Türkiye, Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerinden yardım istedi.

Kaynak: Reuters
Krizin adı: Yumurta... ABD, Türkiye'den yardım istedi - Resim: 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yumurta krizi yaşanıyor. 

 

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Krizin adı: Yumurta... ABD, Türkiye'den yardım istedi - Resim: 2

ABD yükselen yumurta fiyatlarıyla başa çıkmak için Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden yumurta istedi. 

 

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Krizin adı: Yumurta... ABD, Türkiye'den yardım istedi - Resim: 3

Reuters'in incelediği bir belgede, ABD Tarım Bakanlığı'nın Avrupa'daki bir temsilcisinin yumurta üreten ülkelere şubat ayı sonunda resmi yazı göndererek ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyeceklerini sorduğu görülüyor.

 

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Krizin adı: Yumurta... ABD, Türkiye'den yardım istedi - Resim: 4

Türkiye'deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşma yaptıklarını, şubat ayında başlayan sevkiyatın Temmuz'a kadar süreceğini söylemişti.

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