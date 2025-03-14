Krizin adı: Yumurta... ABD, Türkiye'den yardım istedi

Türkiye'deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşma yaptıklarını, şubat ayında başlayan sevkiyatın Temmuz'a kadar süreceğini söylemişti.