Kruvaziyer gemileri rotayı Çanakkale'ye çevirdi

'TÜRKİYE AÇISINDAN KRUVAZİYER TURİZMİ ÇOK ÖNEMLİ'

Kruvaziyer gemilerle gelen her bir turistin Çanakkale'de 60 - 80 dolar harcama yaptığını, liman işletmesi olarak da kişi başı 8 euro aldıklarını kaydeden Özkan, "Çanakkale’ye gelen turistler daha çok Tarihi Gelibolu Yarımadası, Troya ve Assos ören yerlerini ziyaret ediyor. Şehir merkezinde ise kordon boyunda sergilenen Troya Atı, Aynalı Çarşı ve alışveriş merkezlerini ziyaret ediyorlar. Turistler hediyelik eşya, tatlı çeşitleri, şarap ve kente özgü diğer yiyecekleri satın alıyorlar. Kruvaziyer turizmi için Çanakkale Liman İşletmesi olarak ülkemize ve Çanakkale’mize her türlü hizmeti vermek için hazırız. Bunu en iyi şekilde yapacak kapasiteye de sahibiz. İnşallah bu yıl kruvaziyer turizmi hem ülkemiz hem Çanakkale’miz için beklentilerin karşılandığı başarılı ve verimli bir yıl olur. Kruvaziyer turizminden 1,5 milyon turist bekleniyor. Türkiye, toplam Akdeniz'deki pazar payının yüzde 3'ünü almakta. Bundan dolayı Türkiye açısından kruvaziyer turizminin çok önemli olduğuna inanıyorum. Kruvaziyer turizmi giderek artacak çünkü turistik bölgelerimiz çok fazla" diye konuştu.