Kuaförü su bastı, fön çekmeye devam ettiler
İzmit'te aniden bastıran sağanak sonrası kanalizasyonların taşmasıyla kuaförü su bastı. Kapıları kapatarak içeri su girmesini önlemeye çalışan personel ile dükkandaki müşteriler mahsur kaldı. Su baskını sırasında çalışanların işlerine devam etmesi dikkat çekti.
İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran yoğun yağış ile caddeler suyla doldu. Birçok kişi yağmurdan kaçmak için saçak altlarına sığınırken, Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi üzerindeki bir kadın kuaförünü ise su bastı.
Sokaktaki kanalizasyonların taşmasıyla birlikte göle dönen caddedeki sular, kot farkı nedeniyle yolun altında bulunan kadın kuaförüne geldi.
Bu sırada dükkanda bulunan çalışanlar, kuaförün kapısını kapatarak içeriye su girmesini önlemeye çalıştı. Kapının önünün su ile dolması sebebiyle dükkan içerisinde çalışanlar ve müşteriler mahsur kaldı.