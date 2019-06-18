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  3. 18 Haziran 2019 14:40

Kuaförü su bastı, fön çekmeye devam ettiler

İzmit'te aniden bastıran sağanak sonrası kanalizasyonların taşmasıyla kuaförü su bastı. Kapıları kapatarak içeri su girmesini önlemeye çalışan personel ile dükkandaki müşteriler mahsur kaldı. Su baskını sırasında çalışanların işlerine devam etmesi dikkat çekti.

Kuaförü su bastı, fön çekmeye devam ettiler

İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran yoğun yağış ile caddeler suyla doldu. Birçok kişi yağmurdan kaçmak için saçak altlarına sığınırken, Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi üzerindeki bir kadın kuaförünü ise su bastı.

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Kuaförü su bastı, fön çekmeye devam ettiler

Sokaktaki kanalizasyonların taşmasıyla birlikte göle dönen caddedeki sular, kot farkı nedeniyle yolun altında bulunan kadın kuaförüne geldi.

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Kuaförü su bastı, fön çekmeye devam ettiler

Bu sırada dükkanda bulunan çalışanlar, kuaförün kapısını kapatarak içeriye su girmesini önlemeye çalıştı. Kapının önünün su ile dolması sebebiyle dükkan içerisinde çalışanlar ve müşteriler mahsur kaldı.

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Kuaförü su bastı, fön çekmeye devam ettiler

Sokağa gelen itfaiye ekibinin motorlu pompa yardımıyla dükkan önündeki suyu boşaltmasının ardından kapı açıldı.

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