Kuaförü su bastı, fön çekmeye devam ettiler

İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran yoğun yağış ile caddeler suyla doldu. Birçok kişi yağmurdan kaçmak için saçak altlarına sığınırken, Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi üzerindeki bir kadın kuaförünü ise su bastı.